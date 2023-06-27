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Россия провалила план по снижению продаж алкоголя и табака

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи алкоголя и сигарет в России по итогу 2022 года не снизились — план федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» не выполнен, следует из данных Счетной палаты.

Аналитики посчитали, что по итогам прошлого года выросли продажи спиртного крепостью выше 25 градусов.

План не был выполнен из-за плохой информированности людей о вреде потребления табака и никотинсодержащей продукции, приводит РБК объяснение Минздрава.

Также не были применены налоговые меры, которые снизили бы доступность такой продукции. А в случае с алкоголем не был установлен запрет на рекламу крепких напитков.

Специалисты считают, что ограничительные меры, которые хочет ввести Минздрав, только увеличат неконтролируемый оборот дешевых суррогатов. Нелегальный оборот алкоголя занимает 27% рынка.

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Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Maniac.

Репутацию сказанным президент не вернёт, если не подтвердит действиями. Вагнеры не на словах, а на деле...

MuCbE

Так вся украина поверила, ципсам даже от руки методичку накатали. Ты же вчера по ней работал, рыбка...

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))