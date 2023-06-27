НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Назван самый не подлежащий ремонту после ДТП автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Volkswagen Polo
Фото: TheDriversHub / CC BY 3.0

Автомобили Volkswagen Polo чаще других не подлежат восстановлению после ДТП, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

На втором месте Mercedes-Benz GLE, затем идет Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento и Skoda Rapid, цитирует РИА Новости Нефедова.

В десятку автомобилей, не восстанавливаемых после ДТП, также вошли Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Renault Logan и Renault Kaptur.

«Наряду с серьезными поломками, решение о нецелесообразности ремонта может приниматься и при незначительном повреждении старых недорогих автомобилей, которые застрахованы на небольшую сумму. В таких случаях с учетом стоимости запчастей и ремонтных работ восстановление автомобиля становится экономически нецелесообразным», — уточнил Нефедов.

Еще по теме
Составлен топ самых часто меняющих владельцев автомобилей
Иж-2126 «Ода» стал самым привлекательным доступным авто
Электромобили «Москвич 3е» пополнили ряды ДПС
Раскрыта стоимость нового кроссовера Lada X-Cross 5
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил, что военные остановили гражданскую войну
Уголовное дело по мятежу Пригожина прекратили
Белорусскую армию привели в полную боеготовность из‑за «Вагнера»
США просили Киев не бить по территории России во время мятежа
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
33
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации