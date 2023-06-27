Назван самый не подлежащий ремонту после ДТП автомобиль

Автомобили Volkswagen Polo чаще других не подлежат восстановлению после ДТП, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

На втором месте Mercedes-Benz GLE, затем идет Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento и Skoda Rapid, цитирует РИА Новости Нефедова.

В десятку автомобилей, не восстанавливаемых после ДТП, также вошли Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Renault Logan и Renault Kaptur.

«Наряду с серьезными поломками, решение о нецелесообразности ремонта может приниматься и при незначительном повреждении старых недорогих автомобилей, которые застрахованы на небольшую сумму. В таких случаях с учетом стоимости запчастей и ремонтных работ восстановление автомобиля становится экономически нецелесообразным», — уточнил Нефедов.