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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЧВК «Вагнер» стала сдавать тяжелую технику Минобороны

Источник:
РИА Новости
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Минобороны России сообщило о подготовке к передаче тяжелой техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в армейские подразделения.

«Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ», — сказали РИА в военном ведомстве.

Вечером в пятницу, 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы совершат «марш справедливости». Он обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. Одна часть «Вагнера» направилась в сторону Ростова-на-Дону, другая — Москвы.

«Вагнер» заблокировал административные здания в Ростове-на-Дону. Пригожин потребовал «выдать» ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК изменой.

Вечером в субботу, 24 июня основатель «Вагнера» после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился вернуть бойцов в лагеря.

Позднее Путин в своем обращении к народу заявил, что Пригожину и бойцам «Вагнера» дадут возможность отбыть в Белоруссию. И этот процесс уже начат. Для них там возвели полевые лагеря.

Остальные бойцы «Вагнера» могут либо подписать контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами России, либо просто вернуться к своим родным и близким.

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