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Оглашен приговор экс-главе МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов
Экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов
Фото: © МЧС РФ

Экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов приговорен к 10,5 года колонии по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев получил 8,5 лет лишения свободы.

Мамонтова признали виновным в преступлениях по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и по части 3 статьи 160 (растрата в особо крупном размере). Терентьева — по аналогичной статье и по части 3 статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения).

Суд согласился с выводами следствия, что Мамонтов и Терентьев не провели пожарную проверку «Зимней вишни». Кроме того, экс-глава МЧС похитил более 1,8 миллиона из бюджета ведомства, а экс-госинспектор завладел денежной премией, которая ему не полагалась.

Мамонтов и Терентьев должны отбывать наказание в колонии общего режима. Экс-главе МЧС назначен штраф 900 тысяч рублей, экс-госинспектору — штраф 120 тысяч рублей.

Прокуратура запрашивала для Мамонтова 14 лет лишения свободы, для Терентьева — десять.

Терентьев с учетом срока в СИЗО проведет в колонии менее года, Мамонтов — около трех лет.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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