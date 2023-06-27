НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Свинья отбила домашний скот от медведя. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
243 0

Свинья из Ванкувера Барби-Кью отогнала медведя и спасла весь домашний скот, пока хозяева с собаками были в отъезде, ее подвиг запечатлела видеокамера.

Владелица свиньи Кристал Уоллс и ее муж уехали, взяли с собой четырех собак. На ферме остались другие отношения. И неожиданно на ферму ворвался медведь.

Свинья решила защитить друзей, она отогнала их подальше в загон, а затем сама напала на медведя. Тот от неожиданности испугался и ретировался с фермы. Пострадал только забор, который снег медведь.

Хозяева удивились, когда просмотрели записи видеокамеры. Они не ожидали, что Барби-Кью такая отважная свинка.

Еще по теме
Мама и котенок ирбисов вылизали друг друга на камеру
Медвежат из новосибирского зоопарка назвали Белкой и Стрелкой
Голубь-мутант вызвал переполох в Сети
Западное СМИ рассказало о боевых дельфинах в Севастополе
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Maniac.

Репутацию сказанным президент не вернёт, если не подтвердит действиями. Вагнеры не на словах, а на деле...

MuCbE

Так вся украина поверила, ципсам даже от руки методичку накатали. Ты же вчера по ней работал, рыбка...

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))