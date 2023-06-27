Свинья отбила домашний скот от медведя. ВИДЕО

Свинья из Ванкувера Барби-Кью отогнала медведя и спасла весь домашний скот, пока хозяева с собаками были в отъезде, ее подвиг запечатлела видеокамера.

Владелица свиньи Кристал Уоллс и ее муж уехали, взяли с собой четырех собак. На ферме остались другие отношения. И неожиданно на ферму ворвался медведь.

Свинья решила защитить друзей, она отогнала их подальше в загон, а затем сама напала на медведя. Тот от неожиданности испугался и ретировался с фермы. Пострадал только забор, который снег медведь.

Хозяева удивились, когда просмотрели записи видеокамеры. Они не ожидали, что Барби-Кью такая отважная свинка.