Белорусскую армию привели в полную боеготовность из‑за «Вагнера»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в России отдал распоряжения о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность.

«Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых телеграм-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники — никто», — цитирует БелТА Лукашенко.

Он заявил, что ему «было больно наблюдать за событиями», которые происходили в России. Многие белорусы также восприняли их близко к сердцу, потому что у них и у русских «отечество одно», отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, «наше поколение проходит свое испытание на прочность», а белорусам необходимо быть «сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей».