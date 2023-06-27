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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белорусскую армию привели в полную боеготовность из‑за «Вагнера»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в России отдал распоряжения о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность.

«Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых телеграм-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники — никто», — цитирует БелТА Лукашенко.

Он заявил, что ему «было больно наблюдать за событиями», которые происходили в России. Многие белорусы также восприняли их близко к сердцу, потому что у них и у русских «отечество одно», отметил белорусский лидер. 

По словам Лукашенко, «наше поколение проходит свое испытание на прочность», а белорусам необходимо быть «сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей».

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