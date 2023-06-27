Фадеев отказался от наставничества в «Голосе» из‑за «убогой» редакции

Продюсер Максим Фадеев высказался по поводу музыкальной редакции проекта «Голос. Дети», назвав ее непрофессиональной.

В социальной сети Фадеев ответил на просьбу подписчика о том, чтобы он вернулся в проект «Голос. Дети» в качестве наставника.

«Я никогда не буду участвовать в этом дискредитировавшем себя проекте. С такой непрофессиональной и убогой музыкальной редакцией. Под руководством Аксюты Ю.В. Когда его сменят — тогда я с радостью приду. Ведь я — настоящий учитель и педагог по образованию», — написал Фадеев.

Максим Фадеев был наставником детского «Голоса» в первых двух сезонах проекта. С чем связан негатив продюсера в адрес музыкального руководства шоу, неизвестно.

Проект «Голос. Дети» не раз подвергался критике, особенно после скандала в шестом сезоне, когда из-за накрутки зрительских голосов победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.