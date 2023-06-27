Предполагаемый самолет Пригожина приземлился в Белоруссии

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 вылетел из Ростова-на-Дону и совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Этот самолет связывают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

О прибытии борта RA-02795 сообщает проект «Беларускі Гаюн». Также полет этого самолета виден на сервисе Flightradar24.

Хозяин лайнера RA-02795 доподлинно неизвестен. Но этот самолет находится под американскими санкциями с 2019 года из-за связи с Евгением Пригожиным.

Пригожин заявлял, что этот самолет ему не принадлежит, и он только знает, что борт свободно сдается в аренду.

Основатель ЧВК «Вагнер» начал «марш справедливости» на Москву вечером 23 июня, к утру бойцы заняли Ростов-на-Дону. Мятеж Пригожина завершился вечером в субботу. С тех пор его местонахождение неизвестно.