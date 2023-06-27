Российское производство электроники испытывает дефицит кадров

Предприятия по производству электроники в России сталкиваются с кадровым голодом и вынуждены значительно повышать заработные платы, чтобы привлечь сотрудников.

В среднем не хватает около 20% ручных монтажников, 40% операторов линии поверхностного монтажа и 60% управляющих производством. В результате средняя заработная плата сотрудников увеличилась на 20-30% за год и продолжает расти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя компании «Промконтракт» Елену Жидкову.

Аркадий Гылов, директор поставщика оборудования для производства печатных плат «Глобал Микроэлектроника», отметил, что дефицит кадров наблюдается на всех предприятиях по сборке электроники в России. Некоторые компании готовы перевозить специалистов из одного региона в другой, предлагая им более высокую зарплату и предоставляя жилье.

Георгий Левин, руководитель комитета контрактного производства Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, считает, что проблема будет сохраняться до тех пор, пока учебные заведения не начнут выпускать достаточное количество специалистов.

Согласно оценкам hh, операторам линии поверхностного монтажа предлагают до 60 тысяч рублей, что на 20% выше, чем в предыдущем году, а управляющим — до 130 тысяч рублей, плюс 4%. Вакансии на должность оператора выросли на 23%, а на должность управляющего — на 89%.