Netflix использовал трагедию батискафа Titan для пиара

Пользователи Netflix не поддержали решение видеосервиса вернуть в каталог фильмов «Титаник», они считают такой поступок неуместным в связи с недавней трагедией.

22 июня на океанском дне были обнаружены обломки батискафа Titan, который отправился на экспедицию к обломкам затонувшего «Титаника». По одной из версий, с батискафом «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв». Все члены экипажа (президент компании OceanGate Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, миллиардер Хэмиш Хардин) погибли.

Netflix сообщил, что с 1 июля вернет в каталог фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Подписчики стримингового сервиса неодобрили это решение. В комментариях в соцсетях они написали, что Netflix выбрал неуместное время, чтобы показывать «Титаник». Более возмущенные пользователи отметили, что сервис использует трагедию, чтобы привлечь зрителей.