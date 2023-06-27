НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Выгода карты «Тинькофф Блэк»

Источник:
Sibnet.ru
144 1
Тинькофф банк
Фото: © Sibnet.ru
Тинькофф Банк за годы существования успел зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны. Один из самых популярных продуктов банка — дебетовая карта «Тинькофф Блэк».

Без дебетовой карты современный человек остается как без рук, а потому выпустить карту онлайн необходимо практически каждому человеку.

В Тинькофф Банке актуален целый перечень предложений по дебетовым картам, среди которого наибольшей популярностью пользуется дебетовая карта «Тинькофф Блэк». У нее много преимуществ.

Кэшбек. Расплачиваясь данной картой, экономить вполне реально, поскольку клиенту Тинькофф Банка возвращается до 30% от суммы всех совершенных покупок. Причем это не какие-то эфемерные бонусы, а настоящие рубли.

Начисление процентов на остаток на счете. В конце каждого месяца клиенту начисляется определенный процент от суммы, которая находится на счету в данный момент. Размер процента, начисляемого на остаток, зависит от суммы на счету.

Бонусы от партнеров. С Тинькофф Банком сегодня сотрудничает множество компаний из сферы услуг и торговли. Расплачиваясь картой Тинькофф Банка, у партнеров можно получать повышенный кэшбек.

Стоимость обслуживания. Тинькофф Банк — одна из немногих организаций, которые предлагают клиентам карты с бесплатным обслуживанием.

Удобство оформления. Для оформления карты не нужно никуда ходить, поскольку заявка оформляется через интернет всего за несколько минут. А готовую карту доставляет курьер в удобное для клиента время.

Мобильное приложение. У Тинькофф Банка есть мобильное приложение с максимально удобным интерфейсом. Так что управлять финансами будет очень легко.

Пополнение карты. Количество банкоматов Тинькофф Банка сегодня не так велико, но зато карту можно пополнять через приложение без комиссии.

P
Еще по теме
Курс доллара подскочил выше 86 рублей впервые с марта 2022 года
Цены на такси подскочат в разы при принятии новых правил
Российские банки задрали курс валют
Эксперт предостерег от «юанизации»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
33
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации