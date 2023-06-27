Выгода карты «Тинькофф Блэк»

Тинькофф Банк за годы существования успел зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны. Один из самых популярных продуктов банка — дебетовая карта «Тинькофф Блэк».

Без дебетовой карты современный человек остается как без рук, а потому выпустить карту онлайн необходимо практически каждому человеку.

В Тинькофф Банке актуален целый перечень предложений по дебетовым картам, среди которого наибольшей популярностью пользуется дебетовая карта «Тинькофф Блэк». У нее много преимуществ.

Кэшбек. Расплачиваясь данной картой, экономить вполне реально, поскольку клиенту Тинькофф Банка возвращается до 30% от суммы всех совершенных покупок. Причем это не какие-то эфемерные бонусы, а настоящие рубли.

Начисление процентов на остаток на счете. В конце каждого месяца клиенту начисляется определенный процент от суммы, которая находится на счету в данный момент. Размер процента, начисляемого на остаток, зависит от суммы на счету.

Бонусы от партнеров. С Тинькофф Банком сегодня сотрудничает множество компаний из сферы услуг и торговли. Расплачиваясь картой Тинькофф Банка, у партнеров можно получать повышенный кэшбек.

Стоимость обслуживания. Тинькофф Банк — одна из немногих организаций, которые предлагают клиентам карты с бесплатным обслуживанием.

Удобство оформления. Для оформления карты не нужно никуда ходить, поскольку заявка оформляется через интернет всего за несколько минут. А готовую карту доставляет курьер в удобное для клиента время.

Мобильное приложение. У Тинькофф Банка есть мобильное приложение с максимально удобным интерфейсом. Так что управлять финансами будет очень легко.

Пополнение карты. Количество банкоматов Тинькофф Банка сегодня не так велико, но зато карту можно пополнять через приложение без комиссии.