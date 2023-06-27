США просили Киев не бить по территории России во время мятежа

Соединенные Штаты с союзниками настоятельно просили Киев не наносить удары по российской территории во время мятежа ЧВК «Вагнер», сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Представители западных стран на разных уровнях связались с украинскими официальными лицами и предостерегли их от использования «смуты» в России для нанесения ударов, приводит телеканал слова высокопоставленного американского чиновника.

Вашингтон опасался, что это будет расценено Москвой, как покушение на российский суверенитет. «Послание было не раскачивать здесь лодку», — отметил источник CNN.

«Это внутреннее дело России», — указал Запад Киеву. «Используйте эту возможность на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела России и не наносите удары по военным объектам внутри России», — предупредили Украину.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен запретил сотрудникам Госдепартамента комментировать попытку мятежа в России.