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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США просили Киев не бить по территории России во время мятежа

Источник:
CNN
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Соединенные Штаты с союзниками настоятельно просили Киев не наносить удары по российской территории во время мятежа ЧВК «Вагнер», сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне. 

Представители западных стран на разных уровнях связались с украинскими официальными лицами и предостерегли их от использования «смуты» в России для нанесения ударов, приводит телеканал слова высокопоставленного американского чиновника.

Вашингтон опасался, что это будет расценено Москвой, как покушение на российский суверенитет. «Послание было не раскачивать здесь лодку», — отметил источник CNN.

«Это внутреннее дело России», — указал Запад Киеву. «Используйте эту возможность на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела России и не наносите удары по военным объектам внутри России», — предупредили Украину.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен запретил сотрудникам Госдепартамента комментировать попытку мятежа в России.

Тема: Военная операция на Украине
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ball-n-wall

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Danilon

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Alhazred

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