Врач перечислила, кому опасен кондиционер

Некоторые люди больше подвержены заболеваниям из-за кондиционера, им нужно быть особенно осторожными, сообщила врач-терапевт «ИНВИТРО – Воронеж» Галина Лебедева.

Кондиционеры не заражают людей, но способствуют возникновению ОРВИ. Они снижают влажность, высушивают слизистые оболочки дыхательных путей и инфекциям проще проникнуть в организм.

Также кондиционеры не поддерживают нужный уровень кислорода, в отличие от проветривания. Это тоже может привести к снижению защитных свойств организма.

Фильтры кондиционера накапливают за время работы аллергены, вирусы, бактерии, грибки в большом количестве. А еще постоянное нахождение в кондиционируемых помещениях снижает возможности адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.

Чаще всего от кондиционера заболевают люди с вредными привычками, у которых есть хронические заболевания слизистых оболочек или сопутствующие состояния — анемия, диабет, гиподинамия, ожирение, или у них затяжной психоэмоциональный или физический стресс.