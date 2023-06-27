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Врач перечислила, кому опасен кондиционер

Источник:
Sibnet.ru
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Установка кондиционера
Фото: © Sibnet.ru

Некоторые люди больше подвержены заболеваниям из-за кондиционера, им нужно быть особенно осторожными, сообщила врач-терапевт «ИНВИТРО – Воронеж» Галина Лебедева.

Кондиционеры не заражают людей, но способствуют возникновению ОРВИ. Они снижают влажность, высушивают слизистые оболочки дыхательных путей и инфекциям проще проникнуть в организм.

Также кондиционеры не поддерживают нужный уровень кислорода, в отличие от проветривания. Это тоже может привести к снижению защитных свойств организма.

Фильтры кондиционера накапливают за время работы аллергены, вирусы, бактерии, грибки в большом количестве. А еще постоянное нахождение в кондиционируемых помещениях снижает возможности адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.

Чаще всего от кондиционера заболевают люди с вредными привычками, у которых есть хронические заболевания слизистых оболочек или сопутствующие состояния — анемия, диабет, гиподинамия, ожирение, или у них затяжной психоэмоциональный или физический стресс.

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Жизнь #Здоровье
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ball-n-wall

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Danilon

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Alhazred

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