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Apple раздаст сотрудникам iPhone 14

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон iPhone 14
Фото: © Victor Serban / Unsplash License

Apple планирует раздать сотрудникам в розничных магазинах новейшую модель смартфона iPhone 14 для использования в качестве POS-терминала, взамен применяемых сейчас iPhone XS.

Такой шаг направлен на улучшение процесса покупки и оплаты товаров в магазинах Apple, сообщает 9to5mac со ссылкой на инсайдерскую информацию Марка Гурмана. Замена старых смартфонов на новую модель iPhone 14 позволит значительно ускорить процесс оформления покупки и ее оплаты.

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В Apple Store смартфоны iPhone помещаются в специальные чехлы и используются в качестве POS-терминалов для бесконтактной оплаты с помощью технологии Tap to Pay. С помощью рабочих iPhone продавцы магазинов могут отправлять покупателям электронные чеки о совершенной покупке.

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