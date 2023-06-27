Apple раздаст сотрудникам iPhone 14

Apple планирует раздать сотрудникам в розничных магазинах новейшую модель смартфона iPhone 14 для использования в качестве POS-терминала, взамен применяемых сейчас iPhone XS.

Такой шаг направлен на улучшение процесса покупки и оплаты товаров в магазинах Apple, сообщает 9to5mac со ссылкой на инсайдерскую информацию Марка Гурмана. Замена старых смартфонов на новую модель iPhone 14 позволит значительно ускорить процесс оформления покупки и ее оплаты.

Одним касанием: как работает NFC

В Apple Store смартфоны iPhone помещаются в специальные чехлы и используются в качестве POS-терминалов для бесконтактной оплаты с помощью технологии Tap to Pay. С помощью рабочих iPhone продавцы магазинов могут отправлять покупателям электронные чеки о совершенной покупке.