Мама и котенок ирбисов вылизали друг друга на камеру

Фоторегистратор зафиксировал игру мамы и котенка снежного барса (ирбис), после которых они вылизывали друг друга, сообщает Саяно-Шушенский заповедник.

Автоматические фотокамеры зарегистрировали самку с котятами 2022 года рождения. Возле одной из маркировочных точек в котенок снежного барса внезапно нападает на маму. Она активно принимает участие в незатейливой игре. При этом самка снежного барса успевает оставить на маркировочной точке информацию о себе.

Потом они начинают тщательно вылизывать друг друга на камеру. Через игры котята ирбиса, как любые дети, познают окружающий мир: учатся читать следы и чувствовать приближение опасности, изучают жизнь горных обитателей.

«Котята уже размером практически не уступают матери. Проявляют интерес к маркировочным точкам, останавливаются возле них и долго обнюхивают. Очень активны, часто играют между собой, оттачивая навыки хищника», – рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Молодые снежные барсы еще сильно привязаны к матери, однако, скоро им придется расстаться. Котятам около 12 месяцев, самостоятельная жизнь начнется у них примерно в 1,5 года.