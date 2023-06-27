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Джордж Мартин сравнил «Игру престолов» и «Дом Дракона»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Дом Дракона»

Писатель Джордж Мартин считает, что сериал «Дом Дракона» превзошел «Игру престолов» минимум по одному показателю.

Автор серии романов «Песнь льда и пламени» заявил, что в драконы в «Игре престолов» его не впечатлили, а в «Доме Драконов» наоборот.

«У них (драконов) появилась индивидуальность. Они ожили. Это принесло мне огромное удовлетворение», — сказал Мартин показе FYC House of the Dragon.

«Дом Драконов» — приквел «Игры престолов». В сериале рассказали о событиях за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен.

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