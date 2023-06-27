Джордж Мартин сравнил «Игру престолов» и «Дом Дракона»

Фото: © кадр из сериала «Дом Дракона»
Писатель Джордж Мартин считает, что сериал «Дом Дракона» превзошел «Игру престолов» минимум по одному показателю.
Автор серии романов «Песнь льда и пламени» заявил, что в драконы в «Игре престолов» его не впечатлили, а в «Доме Драконов» наоборот.
«У них (драконов) появилась индивидуальность. Они ожили. Это принесло мне огромное удовлетворение», — сказал Мартин показе FYC House of the Dragon.
«Дом Драконов» — приквел «Игры престолов». В сериале рассказали о событиях за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен.