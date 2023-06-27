Тесть Чубайса рассказал о его жизни в Израиле

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, уехавший из России после начала специальной военной операции на Украине, набирает ученых для преподавания в одном из университетов Израиля, рассказал его тесть, режиссер Андрей Смирнов.

«Я знаю, что, в частности, он занят организацией специального российского не то курса, не то факультета в университете то ли Тель-Авива, то ли Иерусалима. Он собирает туда довольно серьезных ученых наших», — сказал Смирнов в эфире программы RTVI «Вы держитесь» с Марианной Минскер.

Тесть Чубайса добавил, что других подробностей о деятельности зятя не знает.

Чубайс ушел из «Роснано» в 2020 году, два года был спецпредставителем президента России Владимира Путина. В марте 2022 он ушел в отставку и покинул страну.

СМИ писали, что он находится то ли в Турции, то ли в Италии. В январе 2023 года Чубайса вместе с супругой Авдотьей Смирновой видели в аэропорту Тель-Авива.