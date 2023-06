Элтон Джон попрощался с англичанами

Певец Элтон Джон заканчивает последнее турне, он выступил в Великобритании, а концом его сценической карьеры станет шоу в Стокгольме 8 июня.

Элтон Джон выступил на фестивале «Гластонбери» в рамках своего мирового турне Farewell Yellow Brick Road Tour, посвятив концерт покойному певцу Джорджу Майклу, сообщает The Guardian.

Память друга он почтил композицией «Don’t Let the Sun Go Down On Me». Также в программе прозвучали песни, которые Элтон Джон не исполнял много лет.

Артист не впервые сообщает о завершении карьеры. Данный мировой тут Элтон Джон начал еще в 2018 году, но он прервался из-за пандемии. Гастроли завершатся 8 июля в Швеции и станут последними в карьере музыканта, по его словам.

Элтону Джону сейчас 76 лет. Британский певец оказал заметное влияние на развитие легкого рока. Он один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании.