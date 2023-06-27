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Анонсировано важное заявление Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с важным обращением во вторник и ответит на вопросы.

«Множество вопросов, вбросов, версий и предположений… Первый расскажет все, ответит на все. Совсем скоро! Следите за повесткой!» — сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Изначально обращения Лукашенко и президента России Владимира Путина анонсировались вместе. Позже стало известно, что президент Белоруссии выступит во вторник.

Путин вечером в понедельник выступил с обращением к народу, оно было посвящено бунту Пригожина. В нем он поблагодарил россиян за «выдержку, сплоченность и патриотизм» и сказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» — патриоты и прощены.

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Политика #Мир
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