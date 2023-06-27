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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Маск испугался вмешательства США в конфликт на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Миллиардер Илон Маск
Фото: © The White House

Предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о возможном прямом вмешательстве США в конфликт на Украине вызвало тревогу у миллиардера Илона Маска.

Сакс в своей статье в социальной сети напомнил о резолюции, которую американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили в верхнюю палату конгресса США. В этой резолюции, среди прочего, говорится о гарантиях со стороны НАТО для Киева в случае «уничтожения ядерного объекта на Украине».

Сакс отметил, что после внесения этой резолюции стали появляться заявления о возможном подрыве Запорожской атомной электростанции со стороны России.

По мнению Сакса, такая ситуация может стать провокацией для тех, кто стремится привлечь США к украинскому конфликту, и спровоцировать подрыв Запорожской атомной электростанции. Он считает, что СМИ сразу же обвинят Россию в этом, а украинский кризис приобретет «американизированный» характер.

«Тревожно» — написал Маск под статьей Сакса. Их мнения часто совпадают по вопросам политики США.

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Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Danilon

Интересно, а кадыровцы уже доехали до Ростова ? Но больше всех меня позабавила полиция ! Вот эти здоровые...

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))