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Российский Су‑27 перехватил три британских самолета у Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Российский Су-27П и истребитель «Тайфун» ВВС Великобритании
Российский Су-27П и истребитель «Тайфун» ВВС Великобритании
Фото: RAF / OGL v1.0

Два российских Су-27 перехватили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем, сообщили в Национальный центр управления обороной России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели», — говорится

В воздух была поднята дежурная пара Су-27. Летчики опознали цели как самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — отметили в центре, уточнив, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

Ранее британские «Тайфуны» были подняты с авиабазы в Эстонии для сопровождения российских для перехвата самолета комплексной разведки Ил-20 и двух Су-27 ВКС РФ.

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ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Danilon

Интересно, а кадыровцы уже доехали до Ростова ? Но больше всех меня позабавила полиция ! Вот эти здоровые...

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))