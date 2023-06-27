Российский Су‑27 перехватил три британских самолета у Крыма

Два российских Су-27 перехватили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем, сообщили в Национальный центр управления обороной России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели», — говорится

В воздух была поднята дежурная пара Су-27. Летчики опознали цели как самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — отметили в центре, уточнив, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

Ранее британские «Тайфуны» были подняты с авиабазы в Эстонии для сопровождения российских для перехвата самолета комплексной разведки Ил-20 и двух Су-27 ВКС РФ.