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Whatsapp позволит закреплять сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Alexander Shatov / Unsplash License

Разработчики Whatsapp приступили к тестированию функции закрепления сообщения в чатах. Привычная пользователям многих других мессенджеров опция скоро появится в общем доступе и позволит фиксировать посты вверху чата на 24 часа, 7 или 30 дней.

Портал WABetaInfo обнаружил функцию закрепления сообщений в бета-версии 2.23.13.11 клиента для Android. В группах опция доступна только администраторам, а в личных переписках воспользоваться ей сможет любой собеседник.

Фото: © WABetaInfo

В настоящее время функция временного закрепления сообщений находится в стадии разработки и пока не доступна для широкого круга пользователей. Дополнительная информация о ее массовом внедрении будет предоставлена администрацией мессенджера в последующих обновлениях.

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Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Danilon

Интересно, а кадыровцы уже доехали до Ростова ? Но больше всех меня позабавила полиция ! Вот эти здоровые...

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))