Whatsapp позволит закреплять сообщения

Разработчики Whatsapp приступили к тестированию функции закрепления сообщения в чатах. Привычная пользователям многих других мессенджеров опция скоро появится в общем доступе и позволит фиксировать посты вверху чата на 24 часа, 7 или 30 дней.

Портал WABetaInfo обнаружил функцию закрепления сообщений в бета-версии 2.23.13.11 клиента для Android. В группах опция доступна только администраторам, а в личных переписках воспользоваться ей сможет любой собеседник.

Фото: © WABetaInfo

В настоящее время функция временного закрепления сообщений находится в стадии разработки и пока не доступна для широкого круга пользователей. Дополнительная информация о ее массовом внедрении будет предоставлена администрацией мессенджера в последующих обновлениях.