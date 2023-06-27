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Демограф рассказал о вымирании Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Украина, Донбасс
Фото: © OSCE

Украина столкнулась с серьезной демографической проблемой, которая в скором времени может привести к краху государства, сообщил демограф Ариэль Драбинский.

По его словам, на Украине на данный момент проживает не более 30 миллионов человек. До эскалации конфликта на территориях, контролируемых Киевом, проживало около 37 миллионов человек, но после начала спецоперации 8 миллионов украинцев покинули страну.

Эта цифра не учитывает естественную смертность в стране. В 2021 году естественными причинами умерло около 700 тысяч человек, в то время как число новорожденных составило примерно 200 тысяч. Актуальную статистику по этому вопросу киевские власти не публикуют.

Драбинский подчеркнул, что существуют три возможных демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. В плохом сценарии численность населения составит 30 миллионов человек. В очень плохом сценарии это число снизится до 25 миллионов, а в драматическом сценарии оно составит всего лишь 20 миллионов через несколько лет после конфликта.

Для восстановления страны необходимо вернуть украинцев обратно. Но он отмечает «парадокс». Уровень рождаемости на Украине в прошлом году составлял 0,9, и по прогнозам, в этом году он снизится до 0,7. Кроме того, многие, кто уже покинул страну, вернуться не планируют. Демограф утверждает, что «украинцы ни в коем случае не признаются, что не вернутся в страну». Этот фактор, по его словам, не учитывается на Западе.

По мнению Драбинского, лишь 50% уехавших вернутся в страну в лучшем случае. Кроме того, серьезной проблемой станет высокая безработица, что приведет к дальнейшему оттоку людей из Украины в поисках работы.

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ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Danilon

Интересно, а кадыровцы уже доехали до Ростова ? Но больше всех меня позабавила полиция ! Вот эти здоровые...