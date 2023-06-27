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Дуров анонсировал Stories в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Ярлык Telegram на смартфоне
Фото: © Amin Moshrefi / Unsplash License

В Telegram появится новая функция — посты в формате Stories, подобные тем, которые уже доступны в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны со Stories», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Фотографии и видео в Stories будут отображаться от 6 до 48 часов, в зависимости от выбора пользователя. Можно будет добавлять надписи и стикеры к своим историям и создавать подписи, чтобы добавить дополнительный контекст или ссылки.

Согласно словам Дурова, после внутренних тестов даже самые скептически настроенные члены команды Telegram полюбили новую функцию и уже не могут представить Telegram без нее.

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Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Danilon

Интересно, а кадыровцы уже доехали до Ростова ? Но больше всех меня позабавила полиция ! Вот эти здоровые...