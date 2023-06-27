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Мятеж Пригожина
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Мятеж Пригожина
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подвел итоги мятежа

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором заявил о сплоченности нации, о том, что бойцы «Вагнера» — патриоты, и они прощены.

Новое обращение Путина в понедельник вечером длилось чуть более пяти минут. Он поблагодарил россиян «за выдержку, сплоченность и патриотизм».

Президент снова говорил, что организаторы мятежа предали страну (имя Пригожина он не назвал), и повторил, что на Западе и в Киеве хотели, чтобы российские военные начали стрелять друг в друга.

Путин подтвердил гибель летчиков в боях с ЧВК, отметив их мужество и самопожертвование.

Также Путин говорил, что большинство бойцов группы «Вагнера» — патриоты, и их пытались использовать втемную. Они ошиблись и прощены — кто-то может заключить контракт с Минобороны, а желающие — уйти в Белоруссию.

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Политика #Россия #Военная политика
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Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Danilon

Интересно, а кадыровцы уже доехали до Ростова ? Но больше всех меня позабавила полиция ! Вот эти здоровые...

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))