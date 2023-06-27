Путин подвел итоги мятежа

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором заявил о сплоченности нации, о том, что бойцы «Вагнера» — патриоты, и они прощены.

Новое обращение Путина в понедельник вечером длилось чуть более пяти минут. Он поблагодарил россиян «за выдержку, сплоченность и патриотизм».

Президент снова говорил, что организаторы мятежа предали страну (имя Пригожина он не назвал), и повторил, что на Западе и в Киеве хотели, чтобы российские военные начали стрелять друг в друга.

Путин подтвердил гибель летчиков в боях с ЧВК, отметив их мужество и самопожертвование.

Также Путин говорил, что большинство бойцов группы «Вагнера» — патриоты, и их пытались использовать втемную. Они ошиблись и прощены — кто-то может заключить контракт с Минобороны, а желающие — уйти в Белоруссию.