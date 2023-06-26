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Мятеж Пригожина
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Мятеж Пригожина
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил 11-минутное заявление о предпосылках и последствия военного мятежа, в нем также сообщил, что ЧВК продолжит существование в Белоруссии.

Предпосылками «марша справедливости» Пригожин назвал «непродуманные решения», в результате которых ЧВК «Вагнер» должна была прекратить существование 1 июля. По его словам, части собирались выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику, но по ним был нанесен ракетный удар (Минобороны эту информацию опровергало).

Основатель «Вагнера» рассказал, что колонны прошли за сутки 700 километров, и не был убит ни один солдат на земле. «Мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам, но они бросали бомбы и наносили удары», — подчеркнул Пригожин.

«Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране», — заявил Пригожин.

Это было одной из причин, заставивших его остановиться. А второй — «нежелание проливать русскую кровь».

«В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК Вагнер в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря», — сказал Пригожин.

По его словам, «марш справедливости» показал серьезнейшие проблемы с безопасностью в стране.

Пригожин уехал из Ростова-на-Дону вечером 24 июня. Сейчас его местонахождение неизвестно. Уголовное дело о мятеже, которое, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будет закрыто, еще расследуется.

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Оборона #Военная политика #Россия
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ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Max_tf700 Home

Вот совершенно не интересна СВО. Проблемы уровня жизни и вымирания населения лучше бы решал.