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Роман Костомаров показал тренировку в протезах

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, из-за тяжелой пневмонии лишившийся стоп, показал, как тренируется в протезах.

«Ох уж и не просто это все. Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше», — подписал Костомаров видео в соцсети, где он крутит педали велотренажера. На обеих ногах — протезы.

Костомаров попал в больницу в январе с тяжелым воспалением легких, шансы на выздоровление были минимальными, что фигурист перенес два инсульта. Ему были ампутированы стопы и пальцы рук.

На видео, которое выложил Костомаров, его кисти не попали в кадр.

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ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Max_tf700 Home

Вот совершенно не интересна СВО. Проблемы уровня жизни и вымирания населения лучше бы решал.