Роман Костомаров показал тренировку в протезах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, из-за тяжелой пневмонии лишившийся стоп, показал, как тренируется в протезах.

«Ох уж и не просто это все. Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше», — подписал Костомаров видео в соцсети, где он крутит педали велотренажера. На обеих ногах — протезы.

Костомаров попал в больницу в январе с тяжелым воспалением легких, шансы на выздоровление были минимальными, что фигурист перенес два инсульта. Ему были ампутированы стопы и пальцы рук.

На видео, которое выложил Костомаров, его кисти не попали в кадр.