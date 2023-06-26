Лукашенко сам предложил Путину помощь в ситуации с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в субботу, 24 июня позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему свои услуги в урегулировании конфликта с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лукашенко в разговора с Путиным выступил за разрешение ситуации миром, а также за то, чтобы «избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву», цитирует RT Лаврова.

«Предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — отметил министр иностранных дел России.

Вечером в пятницу, 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы совершат «марш справедливости». Он обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. Одна часть «Вагнера» направилась в сторону Ростова-на-Дону, другая — Москвы.

«Вагнер» заблокировал административные здания в Ростове-на-Дону. Пригожин потребовал «выдать» ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК изменой. .

Вечером в субботу, 24 июня основатель «Вагнера» после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился вернуть бойцов в лагеря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин «уйдет» в Белоруссию.