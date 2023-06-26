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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко сам предложил Путину помощь в ситуации с Пригожиным

Источник:
RT
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Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: © кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в субботу, 24 июня позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему свои услуги в урегулировании конфликта с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лукашенко в разговора с Путиным выступил за разрешение ситуации миром, а также за то, чтобы «избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву», цитирует RT Лаврова.

«Предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — отметил министр иностранных дел России.

Вечером в пятницу, 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы совершат «марш справедливости». Он обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. Одна часть «Вагнера» направилась в сторону Ростова-на-Дону, другая — Москвы.

«Вагнер» заблокировал административные здания в Ростове-на-Дону. Пригожин потребовал «выдать» ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК изменой. .

Вечером в субботу, 24 июня основатель «Вагнера» после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился вернуть бойцов в лагеря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин «уйдет» в Белоруссию.

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Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Max_tf700 Home

Вот совершенно не интересна СВО. Проблемы уровня жизни и вымирания населения лучше бы решал.