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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ назвали дату начала мирных переговоров по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Масштабные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле, сообщил немецкий телеканал ARD со ссылкой на дипломатические источники.

Дипломаты западных стран, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР «в условиях строжайшей секретности» провели в Копенгагене встречу по Украине, рассказали источники

По их словам, во встрече принял участие советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. Запад хотел заручиться поддержкой стран БРИКС, которые принципиально придерживаются нейтралитета.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил участие в возможных переговорах между Москвой и Киевом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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