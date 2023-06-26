Депутаты потребовали провести проверку фастфуда по всей России

Депутаты Госдумы от «Единой России» направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой провести массовую проверку предприятий быстрого питания во всех регионах России.

По стране прокатилась волна отравления фаст-фудом. Но в России до конца 2023 года действует мораторий на внеплановые проверки, из-за чего снижается качество услуг в общепите, приводят «Известия» обращения депутатов.

«В целом можно констатировать, что ситуация в сфере общественного питания удручающая: количество нарушений растет. По нашим оценкам, только за год их число увеличилось в два раза», — рассказал глава Общероссийской потребительской инициативы Олег Павло.

Летом особенно высок риск отравлений в заведениях общепита. В Братске Иркутской области 13 июня произошло массовое отравление шаурмой. Пострадал 101 человек, в том числе 22 ребенка.

Позднее в Волгоградской области после посещения местного суши-бара у четырех гостей обнаружили острый гастроэнтерит.