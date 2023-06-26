Источник сообщил о продолжении расследования дела Пригожина

Расследование уголовного дела об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было прекращено, как сообщалось ранее.

«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращалось. Расследование продолжается», — заявил ТАСС источник, близкий к Генеральной прокуратуре России. Ранее «Коммерсантъ» написал, что дело в отношении Пригожина продолжает вести следственное управление ФСБ России.

Вечером в пятницу, 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы совершат «марш справедливости». Одна часть «Вагнера» направилась в сторону Ростова-на-Дону, другая — Москвы.

«Вагнер» заблокировал административные здания в Ростове-на-Дону. Пригожин потребовал «выдать» ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК изменой. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером в субботу, 24 июня основатель «Вагнера» после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился вернуть бойцов в лагеря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин «уйдет» в Белоруссию, а уголовное дело в отношении его будет прекращено.