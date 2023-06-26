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Кресло руководителя оказалось неинтересно молодежи

Источник:
Sibnet.ru
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Резюме
Фото: © Sibnet.ru

Большинство молодых россиян не мечтают о руководящих должностях, им интереснее быть экспертами или открыть свой бизнес, сообщила результаты опроса СберНПФ и Работа.ру.

24% опрошенных от 18 до 35 лет хотели бы работать экспертами в компании среднего размера, но руководителями быть не хотят. Еще столько же ответили, что мечтают открыть собственный бизнес и работать на себя. 20% хотели бы трудиться экспертами в крупной компании, но тоже не на руководящих позициях.

Исследование показало, что главный вопрос, который волнует молодежь при трудоустройстве на работу, — достойная зарплата. Так ответили 65% опрошенных.

При этом 34% респондентов также отметили, что для них большое значение имеют комфортные условия труда: график работы, расположение компании, ее техническое оснащение. 27% опрошенных выделили дружный коллектив, 26% — хороший соцпакет, который должен включать медуслуги, корпоративную пенсию и другое.

Важными критериями при устройстве на работу молодые россияне также назвали хорошего руководителя, возможность профессионального роста и развития личностных навыков, карьерный рост, удаленный график, близость работы к дому и сильную команду, в которой можно развиваться.

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ball-n-wall

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karuto

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Danilon

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matsko25

Если поздно ложишься и не высыпаешься это означает что ТВОЕ окружение КРАЙНЕ неэффективно РАБОТАЕТ!!!