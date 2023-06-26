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Опубликованы фото высохшего Каховского водохранилища

Источник:
Sibnet.ru
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Обмелевшее Каховское водохранилище стало похоже на пустыню с маленькими лужами, в которых плещется рыба — фотографии с места опубликовали СМИ.

Журналист из Херсона Сергей Никитин сделал кадры на расстоянии 1,3 километра от правого берега. На дне видны пни деревьев бывшего колхозного сада, которые были спилены в 1951 году перед затоплением водохранилища, рассказывает он в репортаже.

Также водохранилище посетил корреспондент Sky News Доминик Вагхорн. Он сравнил увиденное с пустыней. По его словам в нескольких зеленых, дурно пахнущих лужах плещется рыба.

Каховское водохранилище — гидроузел Каховской ГЭС. Его затопление происходило в 1955-1958 годах. Полный объем — 18,2 тысячи метров кубических, средняя глубина — 8,5 метра.

Водохранилище вытекло после разрушения плотины ГЭС 6 июня. Уровень воды ниже поднимался на 10 метров. Были затоплены 14 населенных пунктов с населением около 16 тысяч человек на правом берегу Днепра, и 14 с населением около 22 тысяч человек — на левом

«Как такового Каховского водохранилища уже нет. Скорее всего, это теперь русло Днепра с мелкими заливами», — заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Жизнь #Гео #Происшествия
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