Представлен кабель для зарядки с защитой от взлома

Компания OSOM представила инновационный кабель для зарядки мобильных устройств, обеспечивающий защиту данных пользователя при использовании общественных зарядных станций.

Основной особенностью кабеля OSOM Privacy Cable стал физический переключатель режимов работы. Первый режим позволяет передавать электроэнергию и данные, а второй режим — только электроэнергию, сообщается на сайте разработчика.

В начале года была раскрыта опасность общественных зарядных станций — они могут быть использованы злоумышленниками для атаки на устройства, подключенные через разъем USB Type-C с помощью технологии «джус-джекинга».

Это позволяет злоумышленникам не только внедрять вредоносное программное обеспечение, но и отслеживать легитимное, что создает риск для безопасности пользователей.

Чем опасны «немые звонки»

Privacy Cable можно купить за 30 долларов (2,5 тысячи рублей). Он имеет нейлоновую оплетку и поддерживает зарядку смартфонов и ноутбуков мощностью до 60 Вт.