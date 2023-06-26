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Глава Россельхознадзора раскритиковал выпуск продуктов по ТУ

Источник:
Sibnet.ru
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Качество продуктов будет выше, если сделать ГОСТы обязательными и ввести крупные штрафы, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он активно выступает против ТУ.

«А как не критиковать эту систему, если по техусловиям можно, например, взять в качестве сырья для консервов толстолобика, а написать на банке, что это лосось?» — сказал Данкверт в интервью «Российской газете».

Он отметил, что ТУ в комплексе не контролируется. Глава Россельхознадзора считает, что в пищевой промышленности полезнее сделать ГОСТы обязательными для исполнения, а также ввести оборотные штрафы (штраф, зависящий от выручки компании).

ГОСТ (государственный стандарт) — документ, обязательный для применения в тех областях, которые определяются содержанием самого стандарта. В ГОСТе содержатся требования к производству, качеству продукции, упаковке, маркировке, составу и так далее.

ТУ (технические условия) – документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять конкретная продукция. ТУ разрабатывается в том случае, когда необходимо внести изменение в уже существующую технологию производства, либо состав продукта, для обеспечения его индивидуальности на рынке или по причинам, связанным с особенностями его производства.

Для покупателя важнее обращать внимание на состав продукта, а не стандарт, по которому он сделан. Например, значок ГОСТ на банке с названием «Сгущенка». Такой продукт может быть изготовлен по ГОСТУ для консервов молокосодержащих сгущенных с сахаром, в котором можно использовать растительные жиры.

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Экономика #Продукты
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