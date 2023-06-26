Сотрудники считают Microsoft не лучшим местом для работы

Сотрудники Microsoft выразили свою озабоченность относительно текущего руководства компании. Опрос показал значительное снижение доверия сотрудников по сравнению с предыдущим годом, раскрыл проблемы внутри корпорации.

Сотрудники стали хуже относиться к работе, сообщает Insider со ссылкой на слитые данные внутреннего опроса. В 2021 году около 73% сотрудников считали работу в Microsoft отличной возможностью, но теперь 69% уверены, что работать в компании — плохая идея.

Основной причиной недовольства сотрудников стала отмена компенсаций за переработки и наград. Генеральный директор Сатья Наделла отменил бонусы за достижения в этом году и заморозил уровень зарплат, чем вызвал недовольство работников.

Microsoft передумала удалять параметры «Проводника»

Microsoft пока никак не отреагировала на утечку внутренней информации. Ранее корпорация отменила ежегодный опрос «Сигналы сотрудников», где те могли выразить свои мысли о компании. Журналисты считают, что отсутствие этой платформы негативно сказалось на результатах опроса.