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Сотрудники считают Microsoft не лучшим местом для работы

Источник:
Sibnet.ru
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Офис Microsoft в Ванкувере
Фото: © Matthew Manuel / Unsplash License

Сотрудники Microsoft выразили свою озабоченность относительно текущего руководства компании. Опрос показал значительное снижение доверия сотрудников по сравнению с предыдущим годом, раскрыл проблемы внутри корпорации.

Сотрудники стали хуже относиться к работе, сообщает Insider со ссылкой на слитые данные внутреннего опроса. В 2021 году около 73% сотрудников считали работу в Microsoft отличной возможностью, но теперь 69% уверены, что работать в компании — плохая идея.

Основной причиной недовольства сотрудников стала отмена компенсаций за переработки и наград. Генеральный директор Сатья Наделла отменил бонусы за достижения в этом году и заморозил уровень зарплат, чем вызвал недовольство работников.

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Microsoft пока никак не отреагировала на утечку внутренней информации. Ранее корпорация отменила ежегодный опрос «Сигналы сотрудников», где те могли выразить свои мысли о компании. Журналисты считают, что отсутствие этой платформы негативно сказалось на результатах опроса.

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Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))

Max_tf700 Home

Вот совершенно не интересна СВО. Проблемы уровня жизни и вымирания населения лучше бы решал.