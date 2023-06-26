Курс доллара подскочил выше 86 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара впервые с 19 марта 2022 года поднялся выше 86 рублей, вырос также евро и юань, следует из данных Московской биржи.

В начале торгового дня в понедельник, 26 июня доллар и евро резко укрепились по отношению к рублю. Первоначально курс доллара достиг отметки 86,77 рубля, а евро — 94,8 рубля. Юань подорожал до 11,93 рубля.

Эксперты ранее предсказали ослабление рубля на фоне тревожных событий в выходные. Вечером в пятницу, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости».

«Вагнер» заблокировал административные здания в Ростове-на-Дону и начал двигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК изменой. Вечером в субботу 24 июня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился вернуть бойцов в лагеря.

На фоне военного мятежа банки заметно повысили курсы доллара и евро к рублю.