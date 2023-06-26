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Четыре продукта в России подделывали чаще всего

Источник:
Sibnet.ru
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Сливочное масло
Фото: © Sibnet.ru

Сливочное масло, сгущенное молоко, рыбную и мясную продукцию больше всего пытаются фальсифицировать в России, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Чаще всего производитель подменяет дорогой ингредиент более дешевым. Например, в гостовскую колбасу могут положить вместо говядины куриные субпродукты.

«Активно подделывается тушенка. Даже в белорусском сыре мы обнаруживали говяжий жир. Бизнес ищет не просто прибыль, а сверхприбыль, и те рынки, которые меньше всего контролируются», — сказал в интервью «Российской газете» Данкверт.

После внедрения электронной системы прослеживаемости продукции качество и безопасность товаров на прилавках возросли. Но отдельные производители портят статистику, находят лазейки в законодательстве.

Например, замешивают рыбий жир, консерванты, добавки на непонятной основе и на банке пишут, что это «структурированная икра».

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