Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации, говорится в сообщении военного ведомства.

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова. Генерал рассказал об обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

«Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава», — сказано в сообщении.

Министр обороны отметил высокую эффективность Западной группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника.

Шойгу поручил продолжать активную разведку для вскрытия и пресечения планов противника на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.