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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу проверил Западную группировку войск в зоне СВО. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации, говорится в сообщении военного ведомства.

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова. Генерал рассказал об обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

«Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава», — сказано в сообщении.

Министр обороны отметил высокую эффективность Западной группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника.

Шойгу поручил продолжать активную разведку для вскрытия и пресечения планов противника на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

fireworker

Это была рекламная акция по продаже памперсов?

karuto

Конечно же самый эффективный удар делается растопыренными пальцами. А самый эффективный президент должен...

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

Max_tf700 Home

Вот совершенно не интересна СВО. Проблемы уровня жизни и вымирания населения лучше бы решал.