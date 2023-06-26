Анатомия змей отличается от позвоночных животных, они не обладают конечностями, а их туловище настолько вытянуто и узко, что вмещает только одно непарное легкое. Ученые китайского Института биологии в Чэнду раскрыли генетические основы этой странной анатомической структуры.

Цзятан Ли и ее коллеги проанализировали ДНК 14 видов змей, представляющих 12 различных семейств, а также использовали геномы 11 видов змей, которые ранее были изучены, сообщается в журнале Cell. Эти виды разделяют около 150 миллионов лет независимой эволюции, что почти равно времени, в течение которого змеи существуют на Земле.

Одним из ключевых открытий стало выявление мутаций в гене PTCH1, который контролирует развитие конечностей. Эти изменения произошли на ранних этапах их эволюции и стали основой для потери конечностей.

Это влияние удалось подтвердить также с помощью лабораторных экспериментов, в которых ученые проводили генетическую модификацию мышей, внедряя соответствующие мутации в аналогичный ген PTCH1. У рожденных грызунов наблюдались сильно редуцированные конечности.

Также у змей были обнаружены изменения в генах DNAH11 и FOXJ1, которые играют важную роль в развитии тела позвоночных и обеспечивают его симметричное строение. Ученые предполагают, что благодаря этим изменениям одно из легких у этих пресмыкающихся значительно редуцировано или полностью отсутствует.

Обычно считается, что изменения в работе таких важных генов всегда фатальны для организма, но змеи показывают, что эволюция находит способы обойти эти ограничения.