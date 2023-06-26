Российский фильм про COVID-19 возглавил прокат

Фильм «Дыхание» про пандемию коронавируса возглавил российский прокат, но касса за уикенд все равно оказалась очень маленькой.

«Дыхание» собрало 30,7 миллиона рублей, возглавил топ-5 самых кассовых фильмов уикенда с 22 по 25 июня.

Фильм рассказывает о бывшем враче, который тайно пробирается в больницу, чтобы ухаживать за мамой, больной коронавирусом.

Несмотря на первое место в топ-5, 30 миллионов рублей— крайне мало, чтобы называть старт фильма успешным.

В пятерке лидеров проката оказался мультфильм от Disnеy «Элементарно», который в странах СНГ без учета России и Белоруссии собрал чуть меньше 27 миллионов. А также мультик «Зверогонщики», космическая драма «Вызов» и боевик Гая Ричи «Переводчик».