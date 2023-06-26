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Патриарх Кирилл назвал способ преодоления стресса

Источник:
Sibnet.ru
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Патриарх Кирилл (Гундяев)
Фото: © пресс-служба президента РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что апостол Павел научил людей преодолевать стресс и неблагоприятные обстоятельства через терпение, считая это высшей способностью человека.

Он отметил, что существует возможность подавлять различные виды стресса с помощью медикаментозных препаратов, которые, но, в некоторых случаях еще больше ослабляют способность человека сопротивляться внешним негативным влияниям. Вместо этого, Кирилл предложил следовать учению апостола Павла и обращаться к терпению.

Патриарх также отметил, что каждый человек имеет свои пределы сил, но у современных людей, избалованных комфортом, эта способность часто занижена.

Стресс — физиологическая и психологическая реакция организма на различные события и ситуации, которые он воспринимает как угрожающие или вызывающие дисбаланс. Стресс вызывают физические факторы (травма, болезнь, избыточная физическая нагрузка), так и психологические (потеря работы, конфликты, финансовые проблемы).

Длительный стресс может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, повышенное артериальное давление, проблемы с иммунной системой, психологические расстройства (например, депрессия и тревожность) и другие.

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fireworker

Это была рекламная акция по продаже памперсов?

karuto

Конечно же самый эффективный удар делается растопыренными пальцами. А самый эффективный президент должен...

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

matsko25

Если поздно ложишься и не высыпаешься это означает что ТВОЕ окружение КРАЙНЕ неэффективно РАБОТАЕТ!!!