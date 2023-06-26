Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО

Российские летчики в зоне специальной военной операции (СВО) могут выполнить до десяти боевых вылетов на одного человека на самолетах Су-25 — это рекорд для реактивной авиации.

Обычно штурмовая авиация выполняет от трех до четырех боевых вылетов в рамках спецоперации на одного летчика, что уже представляет значительную нагрузку. Но во время напряженных ситуаций летчики готовы выполнить от шести до семи вылетов в сутки, а иногда даже до десяти вылетов.

Это рекорд для реактивной авиации, поскольку физически выполнить большее количество вылетов просто невозможно, так как не хватит времени на подготовку самолета, пояснил источник РИА Новости.

Согласно информации, штурмовики привыкли рисовать звезды на носовой части фюзеляжа, где каждая звезда означает десять выполненных боевых вылетов. Но некоторым летчикам уже не хватает места для новых звезд, отметил источник.

С начала февраля прошлого года по март текущего года российская авиация в зоне спецоперации выполнила более 140 тысяч боевых вылетов, поразив более 20 тысяч украинских военных объектов.

Штурмовая авиация регулярно осуществляет ежедневные вылеты в различных направлениях для нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по передовым позициям Вооруженных Сил Украины (ВСУ). При этом самолеты Су-25 совершают налеты на малой высоте, а затем поднимаются в воздух и выпускают ракеты, после чего возвращаются на аэродром также на малой высоте.