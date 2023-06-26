НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
345 3
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские летчики в зоне специальной военной операции (СВО) могут выполнить до десяти боевых вылетов на одного человека на самолетах Су-25 — это рекорд для реактивной авиации.

Обычно штурмовая авиация выполняет от трех до четырех боевых вылетов в рамках спецоперации на одного летчика, что уже представляет значительную нагрузку. Но во время напряженных ситуаций летчики готовы выполнить от шести до семи вылетов в сутки, а иногда даже до десяти вылетов. 

Это рекорд для реактивной авиации, поскольку физически выполнить большее количество вылетов просто невозможно, так как не хватит времени на подготовку самолета, пояснил источник РИА Новости.

Согласно информации, штурмовики привыкли рисовать звезды на носовой части фюзеляжа, где каждая звезда означает десять выполненных боевых вылетов. Но некоторым летчикам уже не хватает места для новых звезд, отметил источник.

С начала февраля прошлого года по март текущего года российская авиация в зоне спецоперации выполнила более 140 тысяч боевых вылетов, поразив более 20 тысяч украинских военных объектов.

Штурмовая авиация регулярно осуществляет ежедневные вылеты в различных направлениях для нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по передовым позициям Вооруженных Сил Украины (ВСУ). При этом самолеты Су-25 совершают налеты на малой высоте, а затем поднимаются в воздух и выпускают ракеты, после чего возвращаются на аэродром также на малой высоте.

Еще по теме
Шойгу проверил Западную группировку войск в зоне СВО. ВИДЕО
Путин заявил, что каждый день начинает и заканчивает темой СВО
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Украина объявила о контрнаступлении на четырех направлениях
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
73
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
43
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации