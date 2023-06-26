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Холода задержатся в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура воздуха ниже нормы на 4-6 градусов ожидается в Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни в Алтайском крае и Омской области температура воздуха будет опускаться до плюс 6-11 градусов, а в Томской области, Хакасии и Туве — до плюс 4-9 градусов.

Вильфанд сказал ТАСС, что только во второй половине недели ожидается небольшое повышение температуры на 2-3 градуса. Устойчиво холодная погода будет сохраняться.

Жара до 35 градусов ставила температурные рекорды в Сибири в начале июня. После этого в большинстве регионов Сибири погода сменилась на прохладную.

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Жизнь #Гео #Новосибирск #Омск #Томск #Хакасия
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