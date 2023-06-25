Пригожин «передал всем привет»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чье местоположение пока неизвестно, пока не может ответить на вопросы, но передает всем привет, сообщила его пресс-служба.

«Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи», — цитирует пресс-службу Пригожин RTVI.

Пригожин уехал из Ростова-на-Дону на автомобиле после публикации в связанных с ним телеграм-каналах сообщений, что он разворачивает колонны «Вагнера», идущие на Москву.

Чуть ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел успешные переговоры с Пригожиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.

Мятеж Пригожина длился около полутора суток. В пятницу, 23 июня, он заявил, что Минобороны нанесло удар по частям «Вагнера» (ведомство его слова опровергло). ЧВК зашла в Ростов-на-Дону, а затем ее бойцы двинулись на Москву.