Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина

Российская армия потеряла до шести вертолетов и самолет Ил-18(22) от действий мятежной ЧВК «Вагнер», погибли летчики, такие данные приводятся в телеграм-каналах военкоров.

Провластный блогер «Рыбарь» сообщает, что ВС РФ могли потерять шесть вертолетов, в том числе дефицитные Ми-8 МТПР, и один самолет, погибло 13 летчиков.

Об уничтожении самолета Ил-22 пишет корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Это был воздушный командный пункт, на борту которого находились 10 человек. По ее словам, когда Евгения Пригожина спросили, зачем было сбивать самолет, не наносящий удары, он ответил, что «дурак-пвошник в колонне все взлетающее сбивал».

Куксенкова добавила, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов в качестве компенсации родным погибших летчиков.

Военкор Кирилл Федоров подтвердил гибель пилота и штурмана сбитого вертолета Ка-52.

Министерство обороны никак не комментировало эту информацию.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, давно конфликтующий с Министерством обороны, в пятницу, 23 июня, перешел в открытое наступление. Бойцы ЧВК захватили военные объекты Ростова-на-Дону, включая командный пункт СВО, и двинулись на Москву. К вечеру субботы Пригожин отказался от «марша справедливости» и развернул колонны. По согласованию президентов России и Белоруссии он покинет страну. Возбужденного против него уголовное дело о военном мятеже прекратят.