НАВЕРХ
Актуальная тема
Мятеж Пригожина
Актуальная тема
Мятеж Пригожина
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
1743 13

Российская армия потеряла до шести вертолетов и самолет Ил-18(22) от действий мятежной ЧВК «Вагнер», погибли летчики, такие данные приводятся в телеграм-каналах военкоров.

Провластный блогер «Рыбарь» сообщает, что ВС РФ могли потерять шесть вертолетов, в том числе дефицитные Ми-8 МТПР, и один самолет, погибло 13 летчиков. 

Об уничтожении самолета Ил-22 пишет корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Это был воздушный командный пункт, на борту которого находились 10 человек. По ее словам, когда Евгения Пригожина спросили, зачем было сбивать самолет, не наносящий удары, он ответил, что «дурак-пвошник в колонне все взлетающее сбивал».

Куксенкова добавила, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов в качестве компенсации родным погибших летчиков. 

Военкор Кирилл Федоров подтвердил гибель пилота и штурмана сбитого вертолета Ка-52. 

Министерство обороны никак не комментировало эту информацию.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, давно конфликтующий с Министерством обороны, в пятницу, 23 июня, перешел в открытое наступление. Бойцы ЧВК захватили военные объекты Ростова-на-Дону, включая командный пункт СВО, и двинулись на Москву. К вечеру субботы Пригожин отказался от «марша справедливости» и развернул колонны. По согласованию президентов России и Белоруссии он покинет страну. Возбужденного против него уголовное дело о военном мятеже прекратят.

Тема: Мятеж Пригожина
США знали о грядущем мятеже Пригожина
Кадыров объяснил мятеж Пригожина надменностью и амбициями
Лукашенко спас Пригожина от уголовного преследования в России
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму
Путин обвинил Пригожина в измене
Байден публично оскорбил Си Цзинпина
Обсуждение (13)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

fireworker

Это была рекламная акция по продаже памперсов?

karuto

Конечно же самый эффективный удар делается растопыренными пальцами. А самый эффективный президент должен...

VALGOR

Сейчас наступление украинцев захлёбывается, а он на руку им играет, устраивает в стране смуту... Слов...

ld_andrey

У нас Лукашенко А.Г. прямо секретное дипломатическое оружие какое-то, то минские договоренности организует,...