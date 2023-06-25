Киноляп в «Операции Ы» оказался пасхалкой

Внимательные зрители обнаружили киноляп в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Но этот кадр-пасхалка связывает две истории.

В новелле «Наваждение» Шурик выходит из библиотеки, на двери которой висит табличка с очень странным расписанием работы — с 3.00 до 18.00.

Фото: © кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Эта шутка режиссера Леонида Гайдая раскрывается в следующем эпизоде «Операция "Ы"», когда трое жуликов планируют подставной грабеж склада.

«Вы должны были под видом прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили?» — спрашивает директор базы у Труса.

«Как пройти в библиотеку...» — отвечает тот. «В три часа ночи! Идиот» — удивляется директор.

Пасхалка — это скрытое сообщение в игре или фильме. Они могут отсылать к другим картинам или героям. А есть пасхалки, которые не видно зрителям. Например, авторы мультсериала «Маша и медведь» рассказывали, что в одной из серий спрятали секс кроликов.