Киноляп в «Операции Ы» оказался пасхалкой

Внимательные зрители обнаружили киноляп в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Но этот кадр-пасхалка связывает две истории.
В новелле «Наваждение» Шурик выходит из библиотеки, на двери которой висит табличка с очень странным расписанием работы — с 3.00 до 18.00.
Эта шутка режиссера Леонида Гайдая раскрывается в следующем эпизоде «Операция "Ы"», когда трое жуликов планируют подставной грабеж склада.
«Вы должны были под видом прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили?» — спрашивает директор базы у Труса.
«Как пройти в библиотеку...» — отвечает тот. «В три часа ночи! Идиот» — удивляется директор.
Пасхалка — это скрытое сообщение в игре или фильме. Они могут отсылать к другим картинам или героям. А есть пасхалки, которые не видно зрителям. Например, авторы мультсериала «Маша и медведь» рассказывали, что в одной из серий спрятали секс кроликов.