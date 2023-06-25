АвтоВАЗ возобновил проект новой «Нивы»

АвтоВАЗ вернулся к разработке абсолютно новой «Нивы», модель заменит устаревшие Niva Legend и Niva Travel.

Проект находится на самой ранней стадии научно-исследовательских работ, то есть на заводе не определились даже с габаритами, пишет телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на инсайдеров.

Новая Lada Niva на платформе Duster могла появиться в 2025 году, но концерн Renault покинул Россию.

Концепция автомобиля, вероятно, поменялась. «Нива-3» в интерпретации Renault была крупным автомобилем с опциональным трехрядным салоном. Сейчас же в Тольятти склоняются к размерности чуть больше Niva Travel.

План долгосрочного развития АвтоВАЗ подразумевает отказ от Niva Legend и Niva Travel после 2030 года. При этом сейчас идет модернизация Niva Legend, она получит более мощный двигатель.