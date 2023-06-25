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Врач перечислила опасности пляжа и мокрого купальника

Источник:
Sibnet.ru
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Мокрый купальник может привести к развитию различных инфекций, также на пляже опасны вода и песок, сообщила врач-терапевт «Инвитро-Юг» Ирина Голотина.

При ношении влажного купальника у женщин может развиваться цистит, молочница, раздражение, так как влажность и тепло — благоприятная среда для вредной микрофлоры, сообщила Голотина «Известиям».

Врач посоветовала насухо вытираться и брать с собой запасной купальник.

Купаясь в водоеме, тоже можно заразиться инфекционными болезнями. Это ротавирусная инфекция и энтеровирусная инфекция, дизентерия, галофилез, гепатит А, а также амебиаз в странах с жарким климатом.

В песке могут быть паразиты — личинки круглых червей анкилостомов. Они могут попасть в организм через кожу во время прогулки босиком по песку. Далее личинки в течение 1–3 недель проникают в горло, потом в желудок и кишечник. Основные симптомы — это боли в животе, метеоризм, тошнота и рвота», — отметила врач.

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Жизнь #Здоровье
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