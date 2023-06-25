Белых медвежат, родившихся в новосибирском зоопарке в этом году, назвали Белка и Стрелка. Имена огласила космонавт Анна Кикина во время празднования Дня города.

«Это удивительно, ребята! Наших девчонок зовут Белка и Стрелка», — объявила Кикина.

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года. Зоопарк сообщил о рождении двух девочек в феврале и тогда же анонсировал конкурс по выбору имени. После сбора вариантов новосибирцы голосовали за один из них. Большинство голосов отдали за имена Белка и Стрелка, Слава и Победа, Зима и Вьюга, Льдинка и Снежинка, Нова и Сиба.

Белые медведи Кай и Герда стали родителями в четвертый раз. Их детей зовут Шилка, Ростик (оба в честь директора Ростислава Шило), Норди и Шайна.