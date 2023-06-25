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Медвежат из новосибирского зоопарка назвали Белкой и Стрелкой

Источник:
Sibnet.ru
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Медведица Герда с детенышами Белкой и Стрелкой в зоопарке Новосибисрка
Фото: © телеграм-канал Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило

Белых медвежат, родившихся в новосибирском зоопарке в этом году, назвали Белка и Стрелка. Имена огласила космонавт Анна Кикина во время празднования Дня города.

«Это удивительно, ребята! Наших девчонок зовут Белка и Стрелка», — объявила Кикина.

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года. Зоопарк сообщил о рождении двух девочек в феврале и тогда же анонсировал конкурс по выбору имени. После сбора вариантов новосибирцы голосовали за один из них. Большинство голосов отдали за имена Белка и Стрелка, Слава и Победа, Зима и Вьюга, Льдинка и Снежинка, Нова и Сиба.

Белые медведи Кай и Герда стали родителями в четвертый раз. Их детей зовут Шилка, Ростик (оба в честь директора Ростислава Шило), Норди и Шайна.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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